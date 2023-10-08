Премʼєр Ізраїлю заявив про початок "довгої та важкої війни"

Ізраїль починає наступ, який триватиме без перепочинку до досягнення необхідних цілей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна віднині всі починає "довгу та важку війну", яка триватиме до "досягнення цілей".

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Про це він написав у своєму акаунти у мережі Х.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав’язана нам через смертоносну атаку ХАМАС. Перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію", - сказав він.

Нетаньяху додав, що країна розпочинає наступ, який "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".

"Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", – заявив Нетаньягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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