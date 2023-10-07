Напад на Ізраїль: військовий конфлікт може значно масштабуватись – Портников назвав загрози

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников, коментуючи напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, пояснив, що у світі будуть переформовуватися коаліції і змінюватися наміри. Адже ХАМАС напав на Ізраїль якраз напередодні можливої нормалізації стосунків Ізраїля із Саудівською Аравією.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Таким чином, криза може виникнути не тільки внаслідок цього нападу ХАМАСу, але й якщо почнеться конфронтація Ізраїлю з арабськими країнами. А це може відбутися, якщо почнеться відповідна операція ізраїльської армії проти бойовиків ХАМАС на території самого Сектора Гази", - зазначив він.

Як пояснив експерт, уряди арабських країн будуть досить серйозно реагувати на те, що відбуватиметься під час цієї акції у відповідь із мирним населенням Сектора Гази, яке зараз вітає терористів, що повертаються з ізраїльської території.

Світ зараз перебуває напередодні карколомних трагічних подій, які можуть датися взнаки на всій міжнародній ситуації не тільки найближчу добу, не тільки у найближчі дні, а й можливо у найближчі місяці і навіть роки.

"Якщо згадати, як змінила міжнародну ситуацію "Війна Судного дня" (збройний конфлікт між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого, розпочався 1973 року, закінчилася за 18 діб), після якої ціни на нафту вже ніколи не були такими, як до цього нападу арабських країн на державу Ізраїль, як змінилися міжнародні союзи і конфігурації, які вже ніколи не поверталися до свого попереднього стану – ми можемо уявити собі, як нова війна (якщо тільки вона не закінчиться буквально за лічені години) може змінити обличчя Близького Сходу і світу, і таким чином вплинути і на ту війну, яку Росія розраховує вести на українській землі у подальші місяці і роки… Залишається тільки сподіватися, що нова війна на Близькому Сході не переросте у глобальну кризу, яка поки що не піддається чіткому і конкретному прогнозуванню", - резюмував Віталій Портников.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові.

Ізраїльський політолог та підполковник запасу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден розповів подробиці проникнення палестинських військових на територію країни та про поточну ситуацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збройний конфлікт в Ізраїлі.

Читайте також: