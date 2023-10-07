Напад ХАМАС на Ізраїль: підполковник ЦАХАЛу розповів про ситуацію в країні

Ізраїльський політолог та підполковник запасу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден розповів подробиці проникнення палестинських військових на територію країни та про поточну ситуацію.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Так, за словами підполковника, на територію Ізраїлю вторгся не один підрозділ палестинських військових. Ізраїльський КПП Ерез перетнули близько 8 чи 9 невеликих підрозділів.

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"Ще не зрозуміло, чи частково захопили, чи просто пройшли... Тут була диверсійна військова операція, яка після того перейшла в терористичні акти. Тут ми маємо таку нову гібридну систему, при якій ви виконуєте, по-перше, військове (завдання - ред.), а по-друге – просто знищуєте громадян", - прокоментував він.

Аріє Зайден зазначив, що наразі відомо про чималу кількість вбитих та поранених громадян Ізраїлю. Наразі точно відомо про 80 поранених в лікарні "Беер-Шеві" і ще 20 в "Каплані".

В Ізраїлі станом на зараз є 21 місце бойових сутичок з терористами ХАМАСу. Всі спеціальні підрозділи виїхали на південь.

"Такого роду операція (ХАМАСУ - ред.) не виконується от зараз... спланована щонайменше за пів року, можливо більше... В політичному плані ХАМАС продовжує той вектор, який він веде вже декілька років від початку їх першого удару по Єрусалиму... ще 2 роки тому. Зараз ми бачимо, що Саудівська Аравія виходить на нормалізацію з Ізраїлем, тобто вони більше не захищають інтереси палестинської нації. І тепер єдиний, хто в них залишається, це ХАМАС. ХАМАС відчуває себе достатньо сильним для того, щоб продовжити напади. Вони сьогодні заявили, що розпочали війну", - каже експерт.

Підполковник запасу ЦАХАЛу також зауважив, що до ХАМАСу треба ставитися не як до терористичної організації, адже вони (хоч і не признана) – держава, терористична держава, яка всі свої можливості державні, зокрема, податки, концентрує на тому, щоб збудувати отакі можливості – військові і терористичні.

"Вони не зможуть знищити Ізраїль, але, за останні 20 років нічого такого не було... Абу Мазен (партійне прізвисько голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, – ред.) – він людина у віці, йому 83 вже роки. Невдовзі він покине так чи інакше свій пост голови... і тоді там будуть вибори. І на сьогодні, як ми розуміємо, ХАМАС ці вибори виграє. А через такі речі, які він робить зараз, підтримка його у населення буде дуже висока. Тому перед нами ще дуже і дуже складна історія", - резюмував Аріє Зайден.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові.

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