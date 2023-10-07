ХАМАС атакував Ізраїль ракетами: ЦАХАЛ заявив, що "готовий до війни" (фото, відео)

Після того, як Ізраїль був атакований ракетами з боку Сектора Гази, у країні назвали події війною і оголосили призов солдат запасу.
На Ізраїль 7 жовтня обрушився ракетний шквал з боку бойовиків ХАМАСу. Щонайменше одна людина вже загинула, ще кілька десятків вже отримали поранення. ЦАХАЛ заявив, що готовий до війни.
Про це пише The Jerusalem Post, а також CNN та Sky News.
"Хамас зробили серйозну помилку сьогодні вранці і розпочали війну проти Держави Ізраїль. Війська ЦАХАЛу воюватимуть проти ворога в будь-якому місці. Держава Ізраїль виграє цю війну", — заявив міністр оборони країни Йоав Ґалант.
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що "готова до війни" після того, як із Сектора Газа по ізраїльській території прилетіли ракети, а бойовики проникли на територію Ізраїлю через різні пункти в’їзду.
"Мешканці півдня і центру країни повинні перебувати в безпосередній близькості від підконтрольних територій, а ті, хто перебуває на периферії Гази, повинні залишатися в безпечному місці", – наголосили в ЦАХАЛі.
В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що Кабмін збереться близько 13:00 після розгорнутої оцінки ситуації, яка відбулася вранці. Нині відомо, що у країні вже затверджено призов солдат запасу.
Ґалант оголосив про "особливу безпекову ситуацію" в ізраїльському районі в радіусі 0-80 км від сектора Газа. Цей статус дозволяє ЦАХАЛ надавати цивільним особам інструкції з безпеки на найближчих відповідальних об’єктах.
"ХАМАС є правлячою організацією в секторі Газа, відповідальною за цей напад, і вона нестиме наслідки та відповідальність за події", - заявили в ЦАХАЛІ.
Війна в Ізраїлі: фото й відео з місця подій
На відео від очевидців видно, що бойовики Хамасу намагаються дістатися до Ізраїлю морем, використовуючи невеликі човни. Деякі виявились надто оригінальними і використали дельтаплани.
Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed in rocket fire and 15 injured.— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc
And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Palestinian Forces are crossing the Border into Southern Israel, this is War. pic.twitter.com/tdjS1qnu4F— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023
BREAKING: Israeli settlers flee southern Israel as Gaza resistance fighters invade the settlements. pic.twitter.com/ezUFKdTYpC— PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) October 7, 2023
Загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС: що відомо
Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.
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