Між КНДР та РФ значно зріс рух потягів на тлі повідомлень про постачання зброї

Світові ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що Пхеньян почав постачання боєприпасів до Росії.

Дані зі супутників показують, що між Північною Корею та Росією значно зріс трафік потягів. Це почало відбуватись за день до початку повідомлень про те, що Пхеньян передає зброю Росії для війни проти України.

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Про це інформує проект американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Південній Кореї Beyond Parallel.

Повідомляється, що на кордоні між КНДР та Росією на станції Тумангагн у Расоні було помічено 73 вантажних вагони. Такої кількості вагонів там не було останні 5 років, навіть до пандемії трафік був нижчим.

"З огляду на те, що Кім Чен Ин і Путін обговорили деякі військові обміни та співпрацю на своєму недавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії", - йдеться у звіті проекту.

Наразі дізнатись вміст вагонів неможливо, оскільки їх покрили брезентом.

Вагони на кордоні КНДР та РФ / Фото: beyondparallel.csis.org

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея нібито почала постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Кім Чен Ин наказав зміцнювати відносини з Москвою і вивести їх "на новий високий рівень".

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