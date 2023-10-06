Кім Чен Ин дав Путіну боєприпаси — ЗМІ

Північна Корея нібито почала постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.

Про це повідомляє телекомпанія CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника.

Поки не зрозуміло, чи це постачання є частиною довгострокової стратегії чи разовою акцією. Також невідомо, що отримає КНДР від Росії натомість.

У Білому домі вважають, що ці поставки стали результатом зустрічі російського президента Володимира Путіна та голови КНДР Кім Чен Іна в середині вересня.

Також читайте Росія домовляється із Північною Кореєю щодо надання зброї - Держдеп США

Раніше один із високопосадовців Південної Кореї попередив CBS News, що Кім Чен Ин може прагнути отримати від Росії технології для створення ядерних підводних човнів, а також досконаліших ракет і супутників. За словами цього ж чиновника, поглиблення відносин Росії та Північної Кореї може обернутися тим, що Пхеньян набуде здатності загрожувати не лише Південній Кореї та Японії, а й усьому світу.

Перша від 2019 року зустріч Путіна та Кім Чен Ина відбулася 14 вересня на космодромі Східний. Комуністичний лідер КНДР висловив сподівання, що Москва та Пхеньян завжди разом боротимуться з "імперіалізмом".

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на оцінки експертів повідомило, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним щодо постачання зброї.

Читайте також: