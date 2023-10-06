Ким Чен Ын дал Путину боеприпасы — СМИ

Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Пока не ясно, является ли эта поставка частью долгосрочной стратегии или разовой акцией. Также неизвестно, что получит КНДР от России вместо этого.

В Белом доме считают, что эти поставки стали результатом встречи российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в середине сентября.

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Ранее один из чиновников Южной Кореи предупредил CBS News, что Ким Чен Ын может стремиться получить от России технологии для создания ядерных подлодок, а также более совершенных ракет и спутников. По словам этого же чиновника, углубление отношений России и Северной Кореи может обернуться тем, что Пхеньян приобретет способность угрожать не только Южной Корее и Японии, но и всему миру.

Первая с 2019 года встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 14 сентября на космодроме Восточный. Коммунистический лидер КНДР выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе бороться с "империализмом".

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на оценки экспертов сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным по поставкам оружия.

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