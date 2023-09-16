Візит Кім Чен Ина до Росії: яку російську зброю диктаторові показав Шойгу

У суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Разом з міністром оборони країни-агресорки Росії Сергієм Шойгу він подивився на ядерні бомбардувальники, гіперзвукові ракети та військові кораблі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що очільник російського міноборони показав лідеру КНДР російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3, які здатні нести ядерну зброю і складають основу російських ядерних повітряних сил.

Шойгу також показав Кім Чен Ину надзвуковий літак-перехоплювач МіГ-31І, який оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Саме ними окупанти атакують українські населені пункти.

Кім Чен Ин оглянув бойовий корабель Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников" у Владивостоці. Північнокорейський диктатор також мав нагоду спостерігати за показовим виступом російського флоту.

Нагадаємо, 12 вересня лідер Північної Кореї прибув до РФ. Наступного дня Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході на космодромі "Восточный", аби провести переговори.

Під час зустрічі кремлівським колего-диктатором Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні. Лідер Північної Кореї наголосив, що "впевнений в успіху Росії" у війні. Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так званій "СВО".

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