Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зустріч двох диктаторів: в ISW прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1511
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зустріч двох диктаторів: в ISW прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна

Кім Чен Ин і Володимир Путіні. / Фото: Associated Press

Разом з тим Путін хвилюється, як проти нього обернуться відносин Росії та КНДР.

Російський президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу схеми ухилення РФ від санкцій, які наразі існують.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 13 вересня очільник Кремля зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі "Східний" в Амурській області. Путін назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що РФ буде продовжувати дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю з Північною Кореєю, але зазначив, що у "межах нинішніх правил є додаткові можливості".

"Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб зберегти інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю", - йдеться у звіті американських аналітиків. 

Нагадаємо, два диктатори, Володимир Путін та Кім Чен Ин, зустрілися на Далекому Сході РФ 13 вересня на космодромі "Восточный", аби провести переговори. За даними російських пропагандистів, теми переговорів - економіка та гуманітарна сфера. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1511
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація