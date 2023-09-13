Кім Чен Ин дасть ракети Путіну, а “Рамштайн” може стати історичним для України — прогноз експерта

Зустріч Кім Чен Ина і Володимира Путіна може завершитись тим, що лідер КНДР погодиться передати РФ певну кількість озброєння. А це матиме прямий вплив на рішення Білого дому про передачу Україні ATACMS.

Про це військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

Зброя для Путіна

“Зараз завершується зустріч двох диктаторів — північнокорейського Кім Чен Ина і кремлівського Володимира Путіна. Думаю, що за підсумками цих домовленостей станеться так, що РФ отримає певну кількість озброєння, можливо ракетного, та боєприпасів для потреб власного війська”, — говорить експерт.

“Взамін, я гадаю, що РФ буде передавати певні технології космічного спектру, яких дуже потребує Північна Корея, бо вона все ще марить тим, що хоче створити таку ракету, яка буде сягати території Сполучених Штатів”, — зазначив він.

Протидія колаборації КНДР і РФ

“Прецедент небезпечний. Але ключове — хто є ляльководом цих двох диктаторів? Відповідь для мене очевидна — це лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Саме Китай є основним бенефіціаром такого роду колаборацій між КНДР і РФ”, — розповів Владислав Селезньов.

“Чи розуміється на тому більшість ключових світових лідерів? Думаю, що так. Відповідно має бути реакція. Якою вона може бути? Чи будуть застосовані секторальні санкції по відношенню до КНР? Такий варіант не можна виключати, але думаю, що процес підготовки до такого кейсу буде дуже тривалий. Адже надто сильно світ залежить від економіки Китаю для того, щоб безболісно реалізувати кейс санкційної політики у відношенні КНР”, — прокоментував експерт.

“Що стосується іншого варіанту протидії такого роду колаборації між КНДР і РФ, це передача озброєння, яке до того не передавалось. В тому числі і ATACMS”, — зазначив Владислав Селезньов.

ATACMS для України

“Очевидно, що якщо така згода досягнута між Путіним та Кім Чен Ином, то відповідно під час наступного засідання у форматі “Рамштайн” буде реалізований кейс передачі ракет типу ATACMS від уряду США. А це кратно збільшенню бойових можливостей Сил оборони України. І не лише в контексті того, що ми матимемо можливість знищувати ворожі бази, склади, арсенали на відстані понад 80 км в районах, де зараз точаться запеклі бої — це Куп’янський, Лиманський, Бахмутський напрямки, район Донецька, так само район півдня Запорізької області”, — зауважив він.

“Ба більше — тільки-но українська армія зможе просуватися вперед на кілька кілометрів, ми отримаємо змогу наносити ракетний удар за допомогою HIMARS вже по території тимчасово окупованого Криму. Чи дістануть вони до Керченського мосту, я поки не знаю, але тільки-но така змога з’явиться, очевидно, що це буде зроблено”, — наголосив експерт.

Звільнення Криму: перші кроки

“Колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, який впевнений в тому, що Україна може з мінімальними зусиллями та затратами звільнити Крим від ворожої армії. Для цього потрібно, в першу чергу, зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавивши сталої логістики угруповання російської армії, яке діє на території тимчасово окупованого Криму”, — розповів Владислав Селезньов.

“Ну а далі системна методична діяльність на кшталт тієї, що ми бачили цієї ночі в Севастополі щодо руйнації бойового потенціалу путінської армії, в тому числі і, в першу чергу, на території головної бази Чорноморського флоту в місті Севастополь”, — резюмував експерт.

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