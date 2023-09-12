Якщо США нададуть Україні ATACMS, чи передасть Німеччина Taurus: відповів Пісторіус

Кацлер ФРН Шольц неодноразово заявляв, що Берлін діятиме лише спільно із США щодо поставок зброї Україні.

Рішення Німеччини, чи передавати Україні далекобійні ракети Taurus, не залежить від того, чи нададуть США Києву ATACMS.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Reuters.

Він додав, що Німеччина поки не може остаточно вирішити, чи надавати Україні ракети Taurus.

"У цій війні немає автоматизму", - пояснив Пісторіус журналістам.

"Київ наполягав на тому, щоб Берлін поставив ракети, які мають радіус дії понад 500 км і запускаються винищувачами. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Берлін діятиме лише спільно з Вашингтоном щодо поставок зброї", - пишуть автори інформаційного агентства.

Як повідомляли раніше у Бундестазі, лише одна людина блокує рішення надати Україні далекобійні ракети Taurus.

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