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Если США предоставят Украине ATACMS, передаст ли Германия Taurus: ответил Писториус

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Если США предоставят Украине ATACMS, передаст ли Германия Taurus: ответил Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус / Фото: Getty Images

Кацлер ФРГ Шольц неоднократно заявлял, что Берлин будет действовать только совместно с США по поставкам оружия Украине.

Решение Германии, передавать ли Украине дальнобойные ракеты Taurus, не зависит от того, предоставят ли США Киеву ATACMS.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters.

Он добавил, что Германия пока не может окончательно решить, предоставлять ли Украине ракеты Taurus.

"В этой войне нет автоматизма", – объяснил Писториус журналистам.

"Киев настаивал на том, чтобы Берлин поставил ракеты, имеющие радиус действия более 500 км и запускаемые истребителями. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Берлин будет действовать только совместно с Вашингтоном по поставкам оружия", — пишут авторы информационного агентства.

Как сообщалось ранее в Бундестаге, только один человек блокирует решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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