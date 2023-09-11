Украина не будет иметь "счастливого конца" в войне — Зеленский

Владимир Зеленский считает, что даже несмотря на желаемую победу, для Украины это не будет "счастливым концом", потому что "она потеряла много людей".

Такое мнение глава государства высказал журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.

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"Для Украины очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Я говорил партнерам до начала контрнаступления, что они должны понимать и признать, что мы не контролируем небо. Как нам его контролировать, или хотя бы сравнить с Россией силы в небе? Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что победа – это единственная вещь, которая не позволит России напасть на другие страны. По его словам, следующими целями страны-агрессорки могут быть страны Балтии, Польшу. Цель Путина, по мнению Зеленского, – вернуться в Советский Союз.

Напомним, по данным издания Financial Times, НАТО готовится к крупнейшим военным учениям с начала холодной войны.

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