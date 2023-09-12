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Астрологический прогноз на 12 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 сентября

Астрологический прогноз на 12 сентября / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день обретения тайных знаний и решения давних проблем, до сих пор казавшихся безнадежными. Вероятны разногласия и конфликты, которых желательно избегать – они могут иметь долговременные и неприятные последствия. 

Символ дня: Корабль. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: аметист, адуляр, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен. 

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфой и кровью, поэтому сдавать ее не рекомендуется. Необходимо также исключить – или хотя бы уменьшить – физическую нагрузку – она чревата травмами. 

Питание дня: в пищу желательно употреблять постную пищу, исключив из рациона цитрусовые и картофель. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только улучшит внешний вид, но и благоприятно отразится на будущем. 

Дачные работы дня: хороший результат даст сбор корнеплодов, особенно тех, которые предназначены для длительного хранения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, использующие магическую силу проточной воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими – они сбудутся в самое ближайшее время. 

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения: полученная в результате простуда будет сложно поддаваться излечению и может привести к осложнениям. 

Цитата дня: «Энергия мотивирует, а харизма вдохновляет» (писатель и оратор Саймон Синек). 

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Дата публикации
Просмотры
52
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