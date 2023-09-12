ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области – ISW

11 сентября 2023 г. украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях.

Также они продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

11 сентября украинские военные объявили, что за последнюю неделю украинские войска освободили 2 квадратных километра территории на бахмутском направлении и преуспели вблизи Клищиевки (6 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также заявила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) оперативном направлении получили всего 4,8 кв. Орехов).

11 сентября украинские войска продлили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и 11 сентября на отдельных участках продвинулись вперед.

Украинские войска 11 сентября вели наступательные действия, по меньшей мере, на одном участке фронта и продвинулись в районе Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, на западной границе Донецкой и Восточной Запорожской областей и на западной части Запорожской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У ВСУ есть продвижение! На фронте горячее и очень горячее! | Маляр

Отметим, Маляр также сообщила, что на прошлой неделе на юге Украины ВСУ имели успех и продвижение в районе Роботиного и Вербового. Там удалось уволить и 1,5 кв. км территории.