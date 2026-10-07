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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья: возможны ограничения движения

В Запорожье российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры. Из-за последствий удара на отдельных участках дорог могут временно ограничить движение.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье .

Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .

По его словам, из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

Жители города и водители призывали учитывать это во время поездок и следить за официальной информацией.

Детали о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не сообщали.

Напомним, что Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях

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