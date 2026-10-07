Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья: возможны ограничения движения

Пожар / © ТСН.ua

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Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье .

Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .

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По его словам, из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

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Жители города и водители призывали учитывать это во время поездок и следить за официальной информацией.

Детали о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не сообщали.

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