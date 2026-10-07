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Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья: возможны ограничения движения
В Запорожье российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры. Из-за последствий удара на отдельных участках дорог могут временно ограничить движение.
Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье .
Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин .
По его словам, из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.
Жители города и водители призывали учитывать это во время поездок и следить за официальной информацией.
Детали о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не сообщали.
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