ВСУ освободили часть Опытного в Донецкой области — Минобороны

ВСУ закрепляются в тех районах, где имели успех.

Украинские войска освободили часть села Опытного возле Авдеевки.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", — сказала Маляр.

По ее словам, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Вооруженные Силы Украины закрепляются в тех районах, где они имели успех.

Ранее сообщалось, что для оккупантов основным направлением наступления остается восток, они все еще планируют выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Для них там четыре основных направления наступления – Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьянский.

Анна Маляр рассказала, что за время контрнаступления украинские военные освободили около 270 кв км.

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