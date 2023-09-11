ВСУ освободили часть Опытного в Донецкой области — Минобороны

ВСУ закрепляются в тех районах, где имели успех.
Украинские войска освободили часть села Опытного возле Авдеевки.
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", — сказала Маляр.
По ее словам, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.
Вооруженные Силы Украины закрепляются в тех районах, где они имели успех.
Ранее сообщалось, что для оккупантов основным направлением наступления остается восток, они все еще планируют выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Для них там четыре основных направления наступления – Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьянский.
Анна Маляр рассказала, что за время контрнаступления украинские военные освободили около 270 кв км.
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