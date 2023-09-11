ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині - Міноборони

ЗСУ закріплюються у тих районах, де мали успіх.

Українські війська звільнили частину села Опитне біля Авдіївки.

Про це повідомила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Маляр.

З її слів, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Збройні Сили України наразі закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Раніше повідомлялося, що для окупантів основним напрямком наступу залишається схід, вони все ще планують вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Для них там чотири основних напрямки наступу – Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янській.

Ганна Маляр розповіла, що за час контрнаступу українські військові звільнили близько 270 кв км.

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