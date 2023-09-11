ЗСУ знищили ще 589 окупантів і 35 ворожих БПЛА – Генштаб

Українські захисники також позбавили загарбників 28 артилерійських систем.
Росія втратила на фронті в Україні ще 580 своїх бійців, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.
Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні 11 вересня.
Так, втрати російських окупантів у живій силі станом на 11 вересня сягають вже 269 210 бійців.
Втрати ворога у зброї і техніці:
- танки ‒ 4560 (+6) одиниць,
- бойові броньовані машини ‒ 8767 (+12) одиниць,
- артилерійські системи – 5839 (+28) одиниць,
- РСЗВ – 760 (+0) одиниць,
- засоби ППО ‒ 512 (+3) одиниць,
- літаки – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптери – 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4628 (+35) одиниць,
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0) одиниць,
- кораблі/катери ‒ 19 (+0) одиниць,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 8370 (+32) одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 877 (+5) одиниць.
До слова, за інформацією української військової розвідки, на сьогодні Росія зосередила на окупованих територіях понад 420 тис. військових.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головні новини з фронту на 10 вересня: росіяни готують "кулак", а в ЗСУ є секретна зброя
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