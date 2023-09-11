У Кривому Розі прогриміли вибухи

У місті неспокійно від самого ранку.

Сьогодні, 11 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет", - написав він в Telegram.

Нагадаємо, 8 вересня приблизно о 9:00 окупанти вгатили по Кривому Рогу. Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Загинув один чоловік.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни в поєднанні з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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