У Кривому Розі пролунали вибухи

У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет", - написав він.

До слова, на Дніпропетровщині сирени пролунали о 08:56. Тривога в області триває.

Як повідомлялося, близько 09:00 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах.

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