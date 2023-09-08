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У Кривому Розі пролунали вибухи

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У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Деталі наразі невідомі.

У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет", - написав він.

До слова, на Дніпропетровщині сирени пролунали о 08:56. Тривога в області триває. 

Як повідомлялося, близько 09:00 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах. 

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Дата публікації
Перегляди
843
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