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В Кривом Роге раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5893
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздались взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Детали пока неизвестны.

В пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он.

К слову, в Днепропетровской области сирены прозвучали в 08:56. Тревога в области продолжается.

Телеграмм-канал "Типовой Кривой Рог" сообщает о пожаре, возникшем на месте событий. На фото виден столб дыма, поднявшийся к небу.

Пожар на месте происшествия в Кривом Роге. Фото: Типичный Кривой Рог. / ©
Пожар на месте происшествия в Кривом Роге. Фото: Типичный Кривой Рог.

Как сообщалось, около 09:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в "красных" регионах.

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Дата публикации
Просмотры
5893
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