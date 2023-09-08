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Россияне нанесли ракетный удар по Сумам: подробности попадания

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
838
Время на прочтение
1 мин
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Россияне нанесли ракетный удар по Сумам: подробности попадания

Ракета. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

На рассвете 8 сентября российская оккупационная армия во время воздушной тревоги нанесла ракетный удар по Сумам.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"По Сумам российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате "прилета" разрушен частный дом. На месте попадания работают все службы. Информации о потерпевших пока нет.

В Сумской области в 05:34 была объявлена воздушная тревога, продолжавшаяся до 05:57. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. СМИ сообщили о том, что в Сумах раздался звук взрыва. В ОВА подтвердили работу ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
838
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