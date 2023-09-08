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Росіяни завдали ракетного удару по Сумах: подробиці влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали ракетного удару по Сумах: подробиці влучання

Ракета. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

На світанку 8 вересня російська окупаційна армія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Сумах.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"По Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок.  На місці влучання працюють усі служби. Інформації про потерпілих поки немає. 

У Сумській області о 05:34 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 05:57. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. ЗМІ повідомили про те, що у Сумах пролунав звук вибуху. В ОВА підтвердили роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
685
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