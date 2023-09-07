Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні буде по-осінньому тепло

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні буде тепла та сонячна погода. Опади не прогнозуються.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В останній робочий день тижня в Україні буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +6-11°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +19-24°. Значно тепліше буде у південній частині та на Закарпатті: вночі +11-16°, а вдень +22-27°.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Києві та області у п'ятницю буде невелика хмарність та також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Також протягом 8-10 вересня синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Київській області температура повітря вночі становитиме +6-11°, вдень - 19-24° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів близько 10° тепла, а вдень повітря прогріється до +21-23°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, якою буде погода у вересні. Зокрема, що в перший тиждень місяця в Україні переважатимуть доволі комфортні значення температури.

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