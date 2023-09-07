Задув свічки – і пролунав вибух: Буданов оригінально привітав ГУР зі святом

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку, знявши це вітання на відео.

Відповідний ролик опублікований у Telegram-каналі Буданова 7 вересня.

Так, на відео начальник ГУР у притаманній йому стриманій та мовчазній манері задуває свічки на святковому торті і під час цього лунає звук вибуху. Після цього Буданов злегка посміхається під нотки пісні Happy Birthday to You. В кінці ролика з’являється напис: "З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання".

Буданов із тортом та свічками оригінально привітав ГУР зі святом

У Telegram-каналі відео Буданова також супроводжував текст вітання, який згодом був видалений. У ньому, зокрема йшлося, що "всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України!"

"Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – значить озброєний!" – було вказано у тексті вітання Буданова.

Там також зазначалося, що успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність України та свободу мільйонів її громадян.

Начальник ГУР подякував кожному розвіднику за службу, за всі дії заради перемоги.

"Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море! Хай буде світло! Знищимо пітьму!" – резюмувалося в повідомленні.

До слова, раніше Буданов розповів, яку концепцію будує ГУР на післявоєнний період і чим займатиметься після війни.

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