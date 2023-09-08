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У Сумах пролунав звук вибуху - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Сумах пролунав звук вибуху - ЗМІ

На території Сумщини лунає повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху.

Про це журналісти Суспільного повідомили у Telegram-каналі. 

Також у регіоні була оголошена повітряна тривога. 

До того ж Повітряні Сили ЗСУ заявили про ракетну небезпеку для Сумської області. 

"У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою" - повідомили у Сумській ОВА. Пізніше пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч для мешканців Одеської області

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Перегляди
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