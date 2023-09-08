У Сумах пролунав звук вибуху - ЗМІ

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху.
Про це журналісти Суспільного повідомили у Telegram-каналі.
Також у регіоні була оголошена повітряна тривога.
До того ж Повітряні Сили ЗСУ заявили про ракетну небезпеку для Сумської області.
"У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою" - повідомили у Сумській ОВА. Пізніше пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч для мешканців Одеської області.
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