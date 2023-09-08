Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч для мешканців Одеської області

Ввечері 7 вересня 2023 року було зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ).

Про це інформували Повітряні Сили ЗСУ.

"Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні.

"Одеська область – ракетна небезпека! Груп ударних БпЛА наближається до гирла Дунаю!", - пізніше написали українські військові.

Після оголошення повітряної тривоги очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив: "Ізмаїльський район, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу! Швиденько йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою. Це дуже важливо!".

"Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там", - додав він.

Також пізніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про підліт груп ударних БпЛА до Одеси.

Моніторингові канали попередили, що може бути гучно. "Не знімайте роботу ППО, вимкніть камери на мобільних телефонах", - закликали вони.

До того ж безпілотники постійно змінювали курс руху.

Загалом повітряну тривогу оголошували у Миколаївській та Херсонській областях.

Близько 02:14 за Києвом чергова група ударних БпЛА розпочала рух у бік Одеси з акваторії Чорного моря.

Тим часом у ніч проти 8 вересня у Курську було чути звук вибуху.

А також у Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади.