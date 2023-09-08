У Курську було чути звук вибуху

Тривожна ніч розпочалася для мешканців Курська.
Ніч проти 8 вересня 2023 року у Курську розквітла "бавовна".
У соціальних мережах місцеві жителі поширили відео, на якому чути звук вибуху.
"Доброї ночі, Курськ!", "Курськ приймає естафету нічної "бавовни" - коментують подію українці у соціальних мережах.
"Курськ, РФ — вибухи", - інформують моніторингові канали.
Також раніше у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ.
Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.
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