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У Курську було чути звук вибуху

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Курську було чути звук вибуху

Триває неспокійна ніч в Росії / Фото: ТСН.ua

Тривожна ніч розпочалася для мешканців Курська.

Ніч проти 8 вересня 2023 року у Курську розквітла "бавовна". 

У соціальних мережах місцеві жителі поширили відео, на якому чути звук вибуху. 

"Доброї ночі, Курськ!", "Курськ приймає естафету нічної "бавовни"  - коментують подію українці у соціальних мережах. 

"Курськ, РФ — вибухи", - інформують моніторингові канали. 

Також раніше у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.

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Дата публікації
Перегляди
246
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