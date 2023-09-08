У Курську було чути звук вибуху

Тривожна ніч розпочалася для мешканців Курська.

Ніч проти 8 вересня 2023 року у Курську розквітла "бавовна".

У соціальних мережах місцеві жителі поширили відео, на якому чути звук вибуху.

"Доброї ночі, Курськ!", "Курськ приймає естафету нічної "бавовни" - коментують подію українці у соціальних мережах.

"Курськ, РФ — вибухи", - інформують моніторингові канали.

Також раніше у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ.

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.

Читайте також: