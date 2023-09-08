В Курске был слышен звук взрыва

Ночь против 8 сентября 2023 года в Курске расцвела "бавовна".

В социальных сетях местные жители распространили видео, на котором слышен звук взрыва.

"Спокойной ночи, Курск!", "Курск принимает эстафету ночной "бавовны" — комментируют событие украинцы в социальных сетях.

"Курск, РФ — взрывы", — информируют мониторинговые каналы.

Также ранее в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ.

Напомним, 1 сентября российские пропагандисты сообщали об атаке двумя вроде бы украинскими беспилотниками по городу Курчатов в Курской области.

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