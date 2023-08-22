В России пожаловались, что ВСУ атаковали спиртзавод

"Хлопок", по данным пропагандистов, произошел в ночь на 22 августа.

В России пожаловались, что Украина якобы ударила беспилотником по спиртзаводу в Курской области.

Об этом пишет пророссийский телеграмм-канал SHOT.

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По сообщениям пропагандистов, неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО "КурскПродукт" в Глушковском районе.

"Сегодня ночью (22 августа – ред.), по нашей информации, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО "КурскПродукт" в Глушковском районе. Неудачно. Разрушений нет. Также никто не пострадал", — жалуются пропагандисты.

Напомним, ночью 22 августа Москву атаковали беспилотники, из-за чего аэропорты прекратили работу.

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