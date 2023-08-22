США готовятся к потенциальной войне с Китаем — Yahoo

В США Китай называют "грозным противником", который может бросить "вызов на расстоянии".

США готовятся к потенциальной войне с Китаем в Тихом океане, поэтому заключили контракт на разработку прототипа самолета Blended Wing Body, в котором оптимизируют функции.

Об этом пишет Yahoo.

Отмечается, что этот самолет обещает большую экономию топлива, большие полезные нагрузки и возможность использования более коротких взлетно-посадочных полос, как считают военно -воздушные силы США, "жизненно важными для успеха в войне в Тихоокеанском регионе".

По словам американского чиновника, оптимизация самолетов понадобится, чтобы выиграть войну с Китаем в Тихом океане.

"Мы боремся за технологическое преимущество с тем, что мы называем быстрым вызовом, грозным противником", — сказал министр ВВС Фрэнк Кендалл, высший гражданский чиновник службы, имея в виду Китай.

Как говорится в сообщении BBC, эта конструкция сочетает в себе крылья и фюзеляж, уменьшая аэродинамическое сопротивление по меньшей мере на 30% и обеспечивая дополнительную подъемную силу.

" Эта повышенная эффективность обеспечит расширенный диапазон, большее время бездействия и повышение эффективности доставки полезного груза, что жизненно важно для смягчения логистических рисков", — отмечает BBC.

"Энергопотребление станет запасом победы в конкурентной конкуренции, особенно в Тихом океане. Так что мы должны сосредоточиться на этом — на выносливости, дальности, скорости", - добавил Чоудхари, чей офис контролирует проект.

А генерал-майор Альберт Миллер, директор отдела стратегии, планов, требований и программ воздушной мобильности, отмечает, что самым тяжелым вызовом в Индийско-Тихоокеанском регионе "является материально-техническое обеспечение, поскольку этот противник может бросить нам вызов на расстоянии".

Напомним, США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать диалог с островом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber