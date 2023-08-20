Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать диалог с островом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать диалог с островом

Солдат Тайваня / Фото: Associated Press

США будут продолжать внимательно следить за учениями КНР у берегов Тайваня.

Соединенные Штаты призвали Пекин прекратить давить на Тайвань после того, как китайская армия начала очередной военные учения у берегов острова.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что представитель Государственного департамента США заявил, что Соединенные Штаты призывают Китай начать содержательный диалог с Тайванем.

"Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать содержательный диалог с Тайванем", — сказал представитель Госдепа.

Кроме того, он заявил, что США будут продолжать внимательно следить за учениями китайских военных у берегов Тайваня.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Китая во время выступления в России предостерег США от "игры с огнем" в отношении Тайваня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты не планируют лоббировать из-за Конгресса инициативу по поставке оружия Тайваню в рамках бюджетного запроса для помощи Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
32
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация