Китай проводит боевые учения со стрельбами вблизи границ Тайваня

Во вторник, 13 июня, Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, севернее Тайваня, тогда как США и их союзники проводят учения в западной части Тихого океана.

Об этом сообщает Reuters.

Хотя Китай регулярно проводит военные учения вдоль разных участков своего побережья, наибольшее внимание привлекают те, на которых китайские военные, вероятно, тренируются проводить операции против Тайваня.

Администрация морской безопасности Китая выпустила предупреждение о запрещении плавания у Тайчжоу в провинции Чжэцзян в связи с тем, что в этом районе проводятся боевые стрельбы с военных кораблей.

Учения, в которых задействованы китайские эсминцы и авиация, проходят неподалеку от островов Дачэн, которые Тайвань контролировал до 1955 года, пока они не были захвачены китайскими войсками.

В настоящее время Тайвань сохраняет контроль над островами Мацу и Кинмэнь у побережья соседней с Чжэцзян провинции Фуцзянь, вблизи которых ВМС Китая регулярно проводят агрессивные военные маневры.

Сегодня, в среду, китайские военные продолжат тренировки в другой северной части Восточно-Китайского моря, удаленнее Тайваня.

Нынешние учения китайских ВМС в Восточно-Китайском море совпадают с четырехсторонними военно-морскими учениями в Филиппинском море с участием США, Японии, Канады и Франции, которые начались в пятницу, 9 июня.

Накануне, 3 июня, китайский военный корабль устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе – он дважды приблизился к кораблю США, создав угрозу столкновения.

Напомним, Байден и Столтенберг направили четкий сигнал РФ накануне саммита НАТО.

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