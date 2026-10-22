Зеленский допустил заморозку линии фронта, но при одном условии — CNN

Зеленский допустил заморозку фронта / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на замораживание нынешней линии фронта. Однако не собирается официально признавать украинские земли территорией России.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

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В интервью Зеленский заявил о возможности замораживания нынешних линий фронта, чтобы «прекратить огонь, остановить убийства, сесть и поговорить».

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Однако он подчеркнул, что идея о том, что Украина отдаст России территорию, которая сейчас находится под ее контролем, неприемлема, и Киев никогда не признает оккупированные территории частью России.

«Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Дело не в километрах. Многие погибли, защищая эту землю, защищая нашу независимость, нашу страну», — сказал он.

«Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими территориями, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то не понимает, но это их дело», — добавил Зеленский.

В завершение он призвал Трампа «не отменять санкции против Путина, а лучше дать Украине ракеты».

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Ранее Владимир Зеленский дал еще одно интервью — The Diary Of A CEO — в котором высказался о позиции Дональда Трампа по поводу войны, объяснил мотивы российского вторжения и оценил риск применения ядерного оружия.

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