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Зеленский допустил заморозку линии фронта, но при одном условии — CNN
Зеленский назвал условие прекращения огня и объяснил, почему Украина не отдаст свои территории.
Президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на замораживание нынешней линии фронта. Однако не собирается официально признавать украинские земли территорией России.
Об этом глава государства сказал в интервью CNN.
В интервью Зеленский заявил о возможности замораживания нынешних линий фронта, чтобы «прекратить огонь, остановить убийства, сесть и поговорить».
Однако он подчеркнул, что идея о том, что Украина отдаст России территорию, которая сейчас находится под ее контролем, неприемлема, и Киев никогда не признает оккупированные территории частью России.
«Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Дело не в километрах. Многие погибли, защищая эту землю, защищая нашу независимость, нашу страну», — сказал он.
«Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими территориями, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то не понимает, но это их дело», — добавил Зеленский.
В завершение он призвал Трампа «не отменять санкции против Путина, а лучше дать Украине ракеты».
Ранее Владимир Зеленский дал еще одно интервью — The Diary Of A CEO — в котором высказался о позиции Дональда Трампа по поводу войны, объяснил мотивы российского вторжения и оценил риск применения ядерного оружия.