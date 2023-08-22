США готуються до потенційної війни із Китаєм - Yahoo

У США Китай називають "грізним супротивником", який може кинути "виклик на відстані".
США готуються до потенційної війни із Китаєм у Тихому океані, тому зараз уклали контракт на розробку прототипу літака Blended Wing Body, у якому оптимізують функції.
Про це пише Yahoo.
Зазначається, що цей літак обіцяє більшу економію палива, більші корисні навантаження та можливість використання коротших злітно-посадкових смуг, як вважають Військово-повітряні сили США, "життєво важливими для успіху у війні в Тихоокеанському регіоні".
За словами американського посадовця, оптимізація літаків знадобляться, щоб виграти війну з Китаєм у Тихому океані.
"Ми боремося за технологічну перевагу з тим, що ми називаємо швидким викликом, грізним супротивником", - сказав міністр ВПС Френк Кендалл, вищий цивільний чиновник служби, маючи на увазі Китай.
Як йдеться у повідомленні BBC, ця конструкція поєднує в собі крила та фюзеляж, зменшуючи аеродинамічний опір щонайменше на 30% і забезпечуючи додаткову підйомну силу.
"Ця підвищена ефективність забезпечить розширений діапазон, більше часу бездіяльності та підвищення ефективності доставки корисного вантажу, що життєво важливо для пом’якшення логістичних ризиків", - зазначає BBC.
"Енергоспоживання стане запасом перемоги в конкурентній конкуренції, особливо в Тихому океані. Тож ми повинні зосередитися на цьому - на витривалості, дальності, швидкості", - додав Чоудхарі, чий офіс контролює проєкт.
А генерал-майор Альберт Міллер, директор відділу стратегії, планів, вимог і програм повітряної мобільності, зауважує, що найважчим викликомв Індійсько-Тихоокеанському регіоні "є матеріально-технічне забезпечення, оскільки цей супротивник може кинути нам виклик на відстані".
Нагадаємо, США закликали Китай припинити тиск на Тайвань та почати діалог з островом.
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