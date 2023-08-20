"F16. Проривна домовленість": все що відомо про передавання винищувачів Україні

За результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.

Зокрема, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський заявив про "проривну" домовленість щодо отримання винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.

Глави держав сфотографувалися біля F-16, а Зеленський зазначив, що вже є домовленість про кількість літаків.

Скільки літаків ЗСУ отримають від Нідерландів

За результатами візиту до Нідерландів та зустрічі із прем’єр-міністром Марком Рютте Зеленський повідомив, що ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Президент наголосив, що це ще один крок на посилення повітряного щита України.

"Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – повідомив Зеленський.

Додамо, що президент України під час свого візиту до Нідерландів відвідав авіабазу в Ейндховені. Йому влаштували екскурсію авіабазою та показали F-16. Зеленський навіть посидів у кабіни винищувача.

Літаки від Данії

Цього ж дня, 20 серпня, Зеленський відвідав Данію та провів спільну пресконференцію з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

За результатами відвідин Зеленьким Данії стало відомо про отрмання Україною 19 сучасних літаків F-16.

Тож загалом до України має прибути 61 літак разом з тими, які пообіцяли Нідерланди.

За словами Фредеріксен, зараз понад 70 людей з України вже тренуються та готуються до навчання.

"Це рішення щодо оборони України, тож метою цього постачання є саме захист України", - наголосила очільниця данського уряду.

Вона додала, що вже цього, 2023-го, року, перші 6 літаків можуть прибути до України з Данії.

"Ми зараз продовжуємо процес серинінгу. Навчання невдовзі розпочнеться, тож сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишать землю Данії та попрямують до України. Близько 6 з них. І сподіваюся, наступного року, ще 8 літаків також попрямують з Данії до України, а ще через рік – ще 5. Тож ми це зробимо якомога швидше", – повідомила Фредеріксен.

Умови передавання Україні F-16

Зеленський також пояснив умови передавання Україні сучасних винищувачів F-16, а саме, не завдання ударів по території країни окупантів РФ.

"Ми про це не говорили, справді. Для нас головне – це деокупувати, звільнити наші території. Зараз наша конкретна місія – захистити себе", – повідомив він.

Як повідомлялося, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. обговорюватиме поставки F-16. Зазначалося, що головне питання цього робочого візиту - F-16 для України.

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