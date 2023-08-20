Україна змінила тактику контрнаступу – The Economist

Україна змінила тактику контрнаступу після перших результатів у червні 2023 року.

Український наступ на початку літа потягнув за собою великі втрати, тож тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, безпілотниками та радіоелектронною боротьбою (РЕБ).

Про це пише видання The Economist.

"Ми більше не плануємо операції, які передбачають великі втрати. Зараз акцент робиться на приниженні ворога: артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі", - каже неназваний співрозмовник видання.

Керівництво України особливо засмучено тим, що західна техніка досі не надійшла в обіцяній кількості, пише The Economist. Двозначність серед союзників щодо постачання новішої зброї та перспектива переобрання у США президентом Дональда Трампа наступного року "додали українцям тривоги".

З посиланням на джерела у Генштабі видання повідомляє, що Україна отримала лише 60 танків Leopard попри обіцяні сотні. Транспортних засобів для розмінування також особливо мало.

"У нас просто немає ресурсів для лобових атак, про які нас закликає Захід", — наголошує співрозмовник.

Відсутність повітряного прикриття - ще одна складність. Джерело додає, що українська армія завжди усвідомлювала складність прориву російських мінно-вибухових загороджень і ліній оборони без переваги в повітрі. З цієї причини військове керівництво відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло.

Після початку у червні, коли дві бригади, підготовлені на Заході, втратили на мінних полях надмірну кількість людей і техніки, первинні плани були скориговані. Відтоді Україна надала пріоритет збереженню своєї армії.

Нагадаємо, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що повне звільнення України від російських військ вимагає значних зусиль, а контрнаступ ЗСУ - це важка битва.

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