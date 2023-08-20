Американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголошує, що повне звільнення України від російських військ вимагає значних зусиль, а контрнаступ ЗСУ - це важка битва.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Кілька місяців тому я казав, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є: довгим, кривавим і повільним, і це дуже, дуже важка битва", - наголошує американський генерал.

Він наголошує, що деокупація українських територій - це "довга, дуже важка війна з великими втратами".

"Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе дуже багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, за допомогою якихось дипломатичних засобів", - стверджує Міллі.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловився про закінчення війни в Україні. Втім, наголошує він, не можна назвати конкретні дати чи терміни.

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