Американский генерал сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что полное освобождение Украины от российских войск требует значительных усилий, а контрнаступление ВСУ – это тяжелое сражение.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

"Несколько месяцев назад я говорил, что это наступление будет долгим, кровавым и медленным. Так оно и есть: длинным, кровавым и медленным, и это очень, очень тяжелое сражение", — подчеркивает американский генерал.

Он отмечает, что деоккупация украинских территорий — это "длинная, очень тяжелая война с большими потерями".

"Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет очень много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, посредством каких-то дипломатических средств", — утверждает Милли.

Как сообщалось, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов высказался об окончании войны в Украине. Впрочем, отмечает он, нельзя выделить конкретные даты или сроки.

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