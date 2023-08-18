В украинской разведке высказались об окончании войны

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что война закончится освобождением украинских земель.

Об этом представитель ГУР заявил в комментарии "УНИАН".

"Главный вопрос – чем закончится война? Война закончится освобождением украинских земель и установлением свободного независимого государства украинского суверенного как неотъемлемой составляющей европейского, евроатлантического сообщества", — отмечает Юсов.

Представитель разведки отметил, что не может назвать даты или сроки. Впрочем, добавляет Юсов, Силы безопасности и обороны, а также украинский народ "делают все возможное для того, чтобы победа была как можно скорее".

"Конечно, мы не будем говорить о календарях, датах. Но украинские Силы безопасности и обороны, весь украинский народ делают все возможное для того, чтобы эта дата была как можно скорее",- говорит он.

На вопрос, с чем связано увеличение количества обстрелов Украины, Юсов отметил, что оккупанты пытаются и дальше уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, а также такие действия РФ — ответ на успехи украинских Сил обороны по деоккупации территорий.

"Тем не менее Украина продолжает освобождение собственных территорий и захватчикам не удастся запугать Украину и украинцев", — подчеркнул Юсов.

Как сообщалось, издание Times опубликовало материал о том, что война в Украине не истечет до конца 2023 года. Отмечается, что агрессия РФ может длиться годами, по крайней мере, пока в России не начнется масштабный политический и экономический кризис.

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