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Страны Западной Африки согласовали дату вторжения в Нигер

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Страны Западной Африки согласовали дату вторжения в Нигер

Военный переворот в Нигере / Фото: reuters.com

Решение было принято по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри.

Начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного начала военной операции в Нигере, где произошел переворот.

Об этом информирует Reuters.

В ходе встречи представители стран обсуждали возможную военную интервенцию в Нигер, чтобы устранить хунту от власти и восстановить демократический порядок.

По словам одного из участников совещания в Аккре, "если дипломатические усилия не дадут результата, может потребоваться вооруженное вмешательство".

Глава ведомства ECOWAS по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фату Муссах заявил, что если будет соответствующий приказ, вооруженные силы "готовы выполнить приказ немедленно".

Кроме того, в ходе саммита союзники подробно обсудили детали и обстоятельства возможной военной операции, однако отметили, что все еще надеются достичь договоренности с мятежниками, поскольку "двери для переговоров еще открыты".

Напомним, ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что западноафриканские страны одобрили "скорейшее" вооруженное вмешательство в Нигер.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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Дата публикации
Просмотры
363
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