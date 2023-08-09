В Нигере может произойти еще один переворот: кто за этим стоит

В африканской стране, где недавно произошел военный переворот, образовалась новая группа политиков, пытающихся вернуть к власти действующего президента.

В Нигере, где в результате отстранения от власти действующего президента руководит хунта, бывший лидер повстанцев и политический деятель Рисса Аг Бул объявил, что начнет движение за новый переворот. Он стремится свергнуть военную диктатуру в этой африканской стране и вернуть к власти президента Мохамеда Базума.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на появившееся в среду, 9 августа заявление "Совета сопротивления для республики" (CRR).

Согласно заявлению, CRR поддерживает региональный блок ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) или любую другую международную силу, желающую восстановить конституционный порядок в Нигере.

Несколько нигерийских политических деятелей уже присоединились к этой группе, но не могут обнародовать свое членство из-за страха мести.

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Запуск этой организации происходит на фоне постоянных дипломатических усилий по достижению компромисса в Нигере и возвращению страны под гражданское правление президента Мохамеда Базума, находящегося под домашним арестом после того, как армия пришла к власти.

Хунта Нигера отвергла любые попытки дипломатического решения проблемы, а сами ставшие жертвами военных переворотов и возглавляемые генералами соседние Мали и Буркина-Фасо объявили, что поддерживают новую администрацию в Ниамее и будут бороться вместе с ней, если будет иностранное вмешательство.

Накануне лидеры хунты Нигера заблокировали доступ к представителям ООН и африканским странам, явно пренебрегая ECOWAS.

Организация африканских государств собирается в четверг, 10 августа, чтобы обсудить возможное вмешательство для восстановления демократического правительства.

Напомним, военные в Нигере, захватившие власть в стране, обратились за поддержкой к российской ЧВК "Вагнер".

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