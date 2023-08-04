Переворот в Нигере: президент просит мир оградить страну от РФ

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал мир помочь восстановить конституционный порядок в государстве. Происходящие в стране события он назвал "ключевой моментом истории".

Об этом сообщила газета The Washington Post.

"В этот трудный для нас час я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение к верховенству права, является единственным способом достичь устойчивого прогресса в борьбе с бедностью и терроризмом", – заявил Базум.

По его словам, в противном случае – весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние Российской Федерации через ППК "Вагнера", жестокий терроризм которой был в полной мере продемонстрирован во время войны Москвы против Украины.

"Боко Харам" и другие террористические движения обязательно воспользуются нестабильностью Нигера, используя нашу страну как плацдарм для нападения на соседние страны и подрыва мира, безопасности и свободы по всему миру", — подчеркнул Базум.

Госпереворот в Нигере

26 июля в Нигере военные заблокировали президента Мохаммеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамей. Также были заблокированы министерства, расположенные рядом с дворцом. К слову, предыдущая попытка переворота в Нигере была предпринята в марте 2021-го.

Возглавивший госпереворот генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Именно возглавляемое им подразделение президентской гвардии захватило президента Мохаммеда Базума. Чиани заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в стране. Среди них – это отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.

Уже через несколько дней в Нигере люди с русскими флагами штурмовали французское посольство, колонией которого раньше было это африканское государство. Причиной послужило то, что в администрации французского президента Франции Эмануэля Макрона, комментируя события, заявили, что не допустят государственного переворота.

Следует заметить, что не все враждебно относятся к переворотам в Нигере и других африканских странах, обеспокоивших Запад в последние несколько лет. Так, Буркина-Фасо и Мали заявили, что иностранное военное вмешательство в Нигере будет считаться объявлением войны и против них тоже.

Между тем, после переворота стало известно, что США эвакуируют часть своего посольства, а также семей сотрудников из Ниамея. Вместе с тем, дипведомство будет открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам Соединенных Штатов.

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