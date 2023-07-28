Генерал, возглавивший госпереворот в Нигере, объявил себя новым лидером страны

Госпереворот разрушил первый мирный и демократический переход власти в Нигере после обретения независимости в 1960 году.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера. Также известный как Омар Чиани, он совершил переворот, начавшийся 26 июля, когда возглавляемое им подразделение президентской гвардии захватило лидера страны.

Об этом сообщает BBC.

Считается, что состояние здоровья президента Мохаммеда Базума удовлетворительное, но он все еще находится в плену собственной охраны.

Западные страны считали его ключевым союзником по борьбе против исламистских боевиков в регионе.

Переворот был осужден резко международными организациями, включая Африканский Союз, Западноафриканский региональный блок (ЭКОВАС), ЕС и ООН.

62-летний Чиани возглавляет президентскую охрану с 2011 года, а в 2018 году бывший президент Махаммаду Иссуфу присвоил ему звание генерала. Его также связывали с попыткой государственного переворота против экспрезидента в 2015 году, но он выступил в суде, чтобы отрицать это.

Выступая на телевидении, Чиани заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, среди которых, в частности, отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.

Переворот в Нигере является последним в волне государственных переворотов, которые в последние годы прокатились по западноафриканскому региону, свергнув правительства в таких странах, как Мали, Гвинея и Буркина-Фасо.

Это также явилось большим ударом для руководства ЭКОВАС. Лишь две недели назад глава блока, президент Бола Тинубу, предупредил, что терроризм и тенденция к государственным переворотам в Западной Африке достигли угрожающего уровня и требуют срочных, согласованных действий.

Сейчас есть опасения относительно того, с какими странами объединится новый лидер. Соседи Нигера, Буркина-Фасо и Мали, после недавних переворотов у себя в странах, развернулись в сторону Москвы.

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