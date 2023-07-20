Пригожин заявил о продолжении деятельности "Вагнера" в Африке — BBC

Пригожин утверждает, что его группировка зэков "ведет борьбу с бандами и терроризмом" на территории африканских стран.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит, что его наемники продолжат воевать в африканских странах, в которых они уже присутствуют.

Об этом сообщает BBC.

С тех пор, как в прошлом месяце Пригожин организовал неудачный мятеж в России и был выслан в Беларусь, возникли вопросы будущего ЧВК “Вагнер”. "Не было и не будет никакого сокращения наших программ в Африке", — сказал Пригожин в интервью телеканалу Afrique Média TV.

BBC Verify проанализировали аудиозапись и подтвердили, что это голос Пригожина.

Он не предстал перед камерой во время интервью с Afrique Média — прокремлевским новостным каналом, нацеленным на франкоязычные африканские страны и связанным с ЧВК "Вагнер".

Солдаты Пригожина находятся в таких странах как Малые и Центральноафриканская Республика (ЦАР), где правозащитные группы и ООН обвиняют их в совершении военных преступлений.

20 июля Великобритания объявила о санкциях против 13 физических и юридических лиц, связанных с группой наемников, обвинив их в казнях и пытках в Мали и ЦАР, а также в угрозе миру и безопасности в Судане. Среди них — руководители операций Вагнера в Мали Иван Маслов и в ЦАР Константин Пикалов.

США также обвиняют боевиков “Вагнера” в обогащении за счет незаконных сделок с золотом на континенте.

Но Пригожин настаивает на том, что у них работа другая природа. "Мы продолжаем работать во всех странах, где мы начинали или продолжаем работу по сотрудничеству и развитию", — сказал он в интервью телеканалу Afrique Média TV.

"Если помощь ЧВК "Вагнер" понадобится где-нибудь для борьбы с бандами и террористами и для защиты интересов населения этих стран, мы готовы немедленно приступить к выполнению этой задачи после согласования условий", — заявил Пригожин.

Комментарии босса "Вагнера" перекликаются с комментариями министра иностранных дел России, который заявил, что, несмотря на последние события, "Вагнер" и Россия остаются в Африке навсегда.

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