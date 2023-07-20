Пригожин заявив про продовження діяльності “Вагнера” в Африці — BBC

Пригожин стверджує, що його угруповання зеків “веде боротьбу з бандами і тероризмом” на території африканських країн.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин каже, що його найманці продовжать воювати в африканських країнах, в яких вони вже присутні.

Про це повідомляє BBC.

Відтоді, як минулого місяця Пригожин організував невдалий заколот у Росії і був висланий до Білорусі, виникли питання щодо майбутнього ПВК “Вагнер”. “Не було і не буде ніякого скорочення наших програм в Африці”, — сказав Пригожин в інтерв'ю телеканалу Afrique Média TV.

BBC Verify проаналізували аудіозапис і підтвердили, що це голос Пригожина.

Він не з'явився перед камерою під час інтерв'ю з Afrique Média — прокремлівським новинним каналом, який націлений на франкомовні африканські країни і пов'язаний з ПВК “Вагнер”.

Солдати Пригожина перебувають у таких країнах, як Малі та Центральноафриканська Республіка (ЦАР), де правозахисні групи та ООН звинувачують їх у скоєнні воєнних злочинів.

20 липня Велика Британія оголосила про санкції проти 13 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з групою найманців, звинувативши їх у стратах і тортурах в Малі і ЦАР, а також у загрозі миру і безпеці в Судані. Серед них — керівники операцій “Вагнера” в Малі Іван Маслов і в ЦАР Костянтин Пікалов.

США також звинувачують бойовиків “Вагнера” у збагаченні за рахунок незаконних оборудок із золотом на континенті.

Але Пригожин наполягає на тому, що їхня робота має іншу природу. “Ми продовжуємо працювати у всіх країнах, де ми починали або продовжуємо цю роботу зі співробітництва та розвитку”, — сказав він в інтерв'ю телеканалу Afrique Média TV.

“Якщо допомога ПВК “Вагнер” знадобиться де-небудь для боротьби з бандами і терористами і для захисту інтересів населення цих країн, ми готові негайно приступити до виконання цього завдання після узгодження умов”, — заявив Пригожин.

Коментарі боса “Вагнера” перегукуються з коментарями міністра закордонних справ Росії, який заявив, що, незважаючи на останні події, “Вагнер” та Росія лишаються в Африці назавжди.

Читайте також: