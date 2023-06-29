Білорусь можуть використати для перекидання "вагнерівців" до Африки — експерт

Білорусь можуть використати для того, щоб через неї перекидати бойовиків терористичної групи "Вагнер" до країн Африки.

Таку думку висловив директор програми "російські та білоруські студії" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослав Чорногор під час круглого столу в Military Media Center.

"Білорусь може бути використана як транзитна зона для перекидання бойовиків "вагнера" в Африку і посилення того бізнесу, що приносить кремлівським елітам надприбутки, які не оподатковуються і в бюджет РФ не йдуть", — сказав він.

Експерт зазначив, що це одна з найвагоміших причин, чому "вагнерівці" та їх власник Євгеній Пригожин опинились на території Білорусі.

Разом з тим, Чорногора заявив, що "насправді немає чіткої інформації про кількість "вагнерівців", які виїхали до Білорусі, і взагалі про факт перетину російсько-білоруського кордону. Є інформація про 2 борти, які належать Пригожину, що прибули до Білорусі, але хто був на цих бортах — невідомо".

Обґрунтовуючи свою тезу про ймовірне використання Білорусі як майданчика для продовження кривавого бізнесу кремлівських еліт в країнах Африки, де виникають військові перевороти та конфлікти, аналітик заявив, що "ґрунтуючись на виступах Лукашенка, можемо допустити, що частина «вагнерівців» буде залучена до тренувань білоруських військових як інструктори. Але це не передбачає тисяч осіб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі під Осиповичами на території колишньої військової частини, де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ, розпочато роботи з обладнання великого військового табору.

Крім того, ми раніше інформували, що "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

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