"Вагнер" в Білорусі: сторони ще узгоджують деталі - ISW

Постійні повідомлення про угоду, укладену за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо припинення збройного повстання групи Вагнера, свідчать про те, що залучені сторони все ще можуть обговорювати деталі угоди.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Незалежна білоруська моніторингова група The Hajun Project навела дані відстеження польотів 27 червня, згідно з якими літак фінансиста Wagner Group Євгена Пригожина вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі в бік Росії, полетів до Москви, а потім негайно вилетів до Санкт-Петербурга.

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що Пригожин повернувся до Росії для переговорів з невідомими російськими офіційними особами та Радою командувача !Вагнера».

ISW не може незалежно підтвердити, чи справді Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці передбачуваного візиту, але Пригожин, можливо, ненадовго повернувся, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

28 червня російські джерела продовжували припускати особливості цієї угоди. Російський військовий блогер, пов’язаний з «Вагнером», опублікував інтерв’ю з білоруським бойовиком «Вагнера», в якому він стверджував, що «Вагнер» відкрив «новий бойовий напрям» у Білорусі та що деякі винищувачі «Вагнера» «працюватиме в Росії», а деякі «працюють у Білорусі».

Російське опозиційне видання «Медуза» з посиланням на джерело в російському Міністерстві оборони стверджує, що разом з Пригожиним до Білорусі поїхала лише 1000 бійців «Вагнера».

Крім того, білоруський опозиційний телеканал «Бєламова» стверджував, що супутникові знімки від 27 червня показують будівництво нового військового об’єкта в Осиповицькому районі, який не було видно станом на 13 червня, припускаючи, що на знімках може бути видно будівництво тренувального табору Вагнера в Білорусі.

Незрозуміло, чи з'явилося будівництво військового об'єкта до оголошення угоди Пригожина і Лукашенка 24 червня, і ISW не може незалежно підтвердити, чи пов'язаний цей об'єкт якимось чином з «Вагнером». Однак поширені спекуляції навколо позиції «Вагнера» в Білорусі свідчать про те, що деякі аспекти угоди все ще опрацьовуються.

Російські джерела припустили, що повстання «Вагнера» вже має широкий вплив на російську командну структуру. Відомий російський мілблогер стверджував, що повстання Вагнера спровокувало «масштабні чистки» серед командного складу збройних сил Росії і що Міноборони Росії зараз проходить «краш-тест» на лояльність.

Мілблогер стверджував, що Федеральна служба охорони Росії проводить перевірку російського військового керівництва, а також окремих командирів підрозділів.

Військовий блогер стверджував, що російські чиновники використовують «нерішучість» МО у придушенні повстання та «підтримку воєнізованих формувань» як привід для усунення «неугодного» персоналу з посад.

Російський блогер, зокрема, стверджував, що командувач ВДВ Росії та, за чутками, заступник командувача ТВД генерал-полковник Михайло Теплінський перейняв обов’язки головного командувача ТВД в Україні від начальника Генерального штабу та нинішнього командувача ТВД генерала армії Валерія Герасимова в невстановлену дату, але, мабуть, після повстання.

Російський блогер підкреслив, що Герасимов збереже свою посаду начальника Генштабу, але більше не буде нести відповідальність за операції Росії в Україні. Інше російське джерело стверджує, що «атмосфера підозри огорнула Генштаб» і що ближніх до Герасимова звинувачують у нерішучості та невдачі, а ближніх до заступника командувача Об’єднаним угрупуванням сил в Україні генерала армії Сергія Суровікіна звинувачують у причетності до повстання.

Джерела, які опублікували ці припущення, в основному були точними в попередніх повідомленнях про зміни російського командування, хоча тяглі порушення людських мереж і серйозні можливі наслідки, пов’язані зі збройним повстанням Пригожина, можуть вплинути на точність цих джерел. Наразі ISW не може підтвердити жодні з цих припущень про зміни командування, але очевидно, що збройне повстання продовжує мати значні наслідки в інформаційному просторі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що заколот Євгена Пригожина став великим викликом для влади диктора Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав спекуляцією статтю NYT про те, що російський генерал Сергій Суровікін знав про плани Євгена Пригожина влаштувати заколот.

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