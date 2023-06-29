Астрологічний прогноз на 29 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для нових починань – їхній результат буде прямо протилежний очікуваному.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.

Щасливе каміння дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних або виникнення нових серцево-судинних захворювань, проте лікувати їх бажано консервативними способами – оперативне втручання загрожує серйозними наслідками та ускладненнями.

Харчування дня: не рекомендується голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сновидіння цієї ночі є пророчими і здійснюються на сьомий день.

Табу дня: не можна бити посуд – це може призвести до нещастя.

Цитата дня: "Найбільше ми вдячні за подяку" (Марія фон Ебнер-Ешенбах).

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